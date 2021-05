Manche Mitschüler hast du wahrscheinlich schon lange nicht mehr gesehen. Oder wenn, dann nur auf dem Bildschirm. Doch in vielen Bundesländern ist diese Zeit ab Montag vorbei. Dann startet in der Schule wieder der Unterricht mit der ganzen Klasse, etwa in Nordrhein-Westfalen. Auch in anderen Bundesländern kommen fast alle wieder in die Schule, etwa in Niedersachsen, dem Saarland und Hamburg.