Die Zutaten für seine Farben findet er auf der ganzen Welt, etwa in Indigo-Pflanzen im Land Indien. Aber auch in Deutschland gewinnt er Farben, etwa in Steinbrüchen in Bayern oder von Kirschbäumen am Bodensee. Um aus den Materialien dann Farben zu machen, braucht David Kremer Mühlsteine, Öfen und Siebe.

So wie David Kremer haben die Menschen früher überall Farben hergestellt. Mittlerweile können Farben jedoch auch künstlich produziert werden. Deshalb gibt es nur noch ganz wenige Orte, an denen Farben auf diese Weise gewonnen werden. "Die Farbmühle Kremer ist weltweit einzigartig", sagt eine Expertin.