Weihnachtszeit ist Märchenzeit! Ob in Büchern, als Hörspiel oder im Fernsehen. Die alten Geschichten sind beliebt. Am ersten Weihnachtsfeiertag kannst du dir sogar einen neuen Märchenfilm ansehen. "Der Geist im Glas" läuft um 14.20 Uhr in der ARD. Wir haben mit der Hauptdarstellerin Sofie Eifertinger gesprochen. Sie spielt die Sophia und erzählt, welches Märchen sie besonders mag und warum Sophia im Film ruhig Pickel haben darf.

Worum geht es in "Geist im Glas"?

Sofie Eifertinger: "Es geht um zwei junge Menschen, Sophia und Jakob. Sie ziehen los, um ihr Dorf vor einer Gefahr zu retten, die es vor einigen Jahren schon mal erschüttert hatte. Die Gefahr geht in der Geschichte von einem Geist aus: Mercurius. Er richtet sich nach demjenigen, der den stärksten Willen hat. Das ist erstmal der Gutsherr Veith, ein fieser Tyrann der das Dorf unterwerfen und zerstören will."

Die Geschichte kennen vielleicht manche. Es ist ein Märchen der Gebrüder Grimm. Warum sind Märchen noch heute so beliebt?

Sofie Eifertinger: "Der Geist im Glas zeigt uns, dass es gut ist, Menschen (und Geistern) eine zweite Chance zu geben. Märchen zeigen uns, dass Angst haben und Fehler machen zum Leben dazugehören und erzählen uns uralte, aber immer wiederkehrende Geschichten."

Wie waren die Dreharbeiten für dich?

Sofie Eifertinger: "Die Geschichte spielt im 17. Jahrhundert. Deshalb haben wir in einem Museumsdorf gedreht. Für mich ging ein Kindheitstraum in Erfüllung, als ich diese Zeitreise machen durfte. Mein Rock stammte zum Beispiel aus dieser Zeit und auch viele andere Gegenstände, etwa ein Strohbett. Man wird ganz ehrfürchtig wenn man daran denkt, was diese Gegenstände schon alles erlebt haben und was sie uns erzählen könnten."

Als Sophia hast du im Film Pickel im Gesicht. Fandst du das blöd?

Sofie Eifertinger: "Ich finde es wundervoll, dass Sophia unperfekt ist. Sie weiß, dass sie Makel hat. Genau das macht sie stark, sogar so stark, dass klar ist: Sie muss es sein, die loszieht, um das Dorf zu retten."

Welche Rolle haben Märchen in deiner Kindheit gespielt?

Sofie Eifertinger: "Ich erinnere mich noch gut an den Film "Rätselhafte Ereignisse". Das ist ein modernes Märchen. Es geht um drei Waisenkinder, die von einem eigenartigen Verwandten zum nächsten geschickt werden, nie richtig ankommen, aber immer einander haben. Ich habe damals verstanden, warum Filme so spannend sind: Sie bringen mich an Orte, an die ich mich alleine oft nicht trauen würde. Aber durch die Figuren im Film geht das. Die Figuren im Film nehmen uns mit."