Blauer Himmel und Sonne satt! Bis nächste Woche soll das Wetter so an vielen Orten Deutschlands sein, sagen Wetter-Experten. Bis zu 28 Grad Celsius könnte es warm werden. "Lediglich in den Frühstunden ist zu spüren, dass die Jahreszeit allmählich auf Herbst getrimmt wird", sagte ein Wetter-Fachmann am Freitag.