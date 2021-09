Fachleute befragen regelmäßig Menschen nach ihrer Freizeit. Diesmal waren es mehr als 3000 Erwachsene. Dabei kam heraus: Fast alle Erwachsenen nutzen mindestens einmal pro Woche das Internet. Häufig nutzen sie ihre Freizeit, um vor dem Fernseher oder dem Computer zu sitzen. Sie hören Musik oder lesen und schreiben E-Mails.

"Die freie Zeit verbringen die Bundesbürger zu Hause", erklärte der Leiter der Studie am Donnerstag. Dies habe sich in Corona-Zeiten verstärkt. Sind die Erwachsenen in ihrer Freizeit draußen, unternehmen sie am meisten Spaziergänge. Auf einer Liste mit 100 beliebten Aktivitäten landeten Spaziergänge aber nur auf Platz 17.