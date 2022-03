Sie stehen beide ganz weit oben in der Tabelle. An diesem Samstag spielen in der Fußball-Bundesliga Bayer Leverkusen und der FC Bayern München gegeneinander. Die Bayern sind schon eine Weile auf dem ersten Platz. Leverkusen steht auf Platz drei. Das Hinspiel gewannen die Münchner überzeugend. Gelingt Leverkusen die Revanche?