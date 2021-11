Zumindest im Schwarzwald in Baden-Württemberg und in den Bergen im südlichen Bayern konnten sich die Menschen über Schnee freuen.

Aber die Leute dort hatten auch Arbeit mit dem winterlichen Wetter. An manchen Orten mussten sie den Schnee von den Bürgersteigen schieben.

Auch Autofahrer mussten aufpassen. Denn die Sicht war schlecht und die Straßen rutschig vom Schneematsch.

Für die meisten anderen Regionen Deutschlands ist allerdings kein Schnee in Aussicht. Im Norden soll es in den nächsten Tagen wechselhaft und an der See teils stürmisch sein. Das sagen die Wetterexperten voraus. Im Süden wird es freundlich und meist trocken.