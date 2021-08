"In zwei verschiedenen Sportarten Gold zu gewinnen, ist unglaublich", sagte die Sportlerin nach ihrem Rennen. "Das kann man nicht toppen". Auf einem Handbike fuhr sie die schnellste Zeit in dem Wettbewerb in Japan. Handbike bedeutet, das Rad wird mit den Armen über Kurbeln angetrieben.

So ein Rad hat Annika Zeyen bereits früher genutzt. "Schon als Basketballerin bin ich für die Ausdauer immer Handbike gefahren. So ganz abwegig war das also nicht", sagte die Athletin zu ihrem Wechsel der Sportarten. Die Goldmedaille beweist, dass das eine gute Entscheidung war.