Für die Comic-Ente Donald Duck lief es aber andersrum. Der Zeichner Al Taliaferro hatte ihn sich ausgedacht, und zwar für Trickfilme. Später sorgte er dann auch dafür, dass Donald-Duck-Comics in Zeitungen gedruckt wurden.

Es gab noch weitere Leute, die für die Firma Disney zeichneten. Sie entwarfen berühmte Figuren, wie zum Beispiel Micky Maus. Aber auch Daniel Düsentrieb und Gustav Gans gehören dazu.

All diese Figuren sind jetzt nicht nur in Entenhausen zu erleben, sondern auch in einer Ausstellung. Die findet im Ort Riegel am Kaiserstuhl statt. Dort erfährt man auch viel über die Zeichner von Disney und wie ihre Werke entstanden.