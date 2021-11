Zur Erinnerung an die im Krieg Gestorbenen legten zwei Politikerinnen einen Kranz vor einem Denkmal nieder. Foto: Markus Scholz/dpa

Am Sonntag wurden an vielen solcher Orte zum Beispiel Kränze niedergelegt oder Blumen. Denn Sonntag war Volkstrauertag. Die Idee hinter dem Feiertag ist: Die Opfer von Krieg und Herrschaft mit Gewalt sollen nicht vergessen werden.

Heute leben nur noch wenige Menschen, die diese schrecklichen Dinge im Krieg selbst erlebt haben. Der Zweite Weltkrieg ist schon mehr als 75 Jahre her. Deshalb sei es aber besonders wichtig, sich zu erinnern, meinte ein Politiker am Sonntag. Schließlich soll so etwas nie wieder geschehen.