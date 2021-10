Beim Bahnrad-Fahren sind die Sportlerinnen und Sportler auf speziellen Rennrädern unterwegs. Sie fahren auf einer Bahn immer im Kreis. Die Räder können richtig schnell werden. Sie haben keine Bremsen und keine Gangschaltung.

Nach der EM in der Schweiz geht es für die Männer und Frauen beinah direkt weiter zur Weltmeisterschaft. Diese startet am 20. Oktober im Land Frankreich. Das deutsche Team hofft, dass es dann an die Erfolge bei der EM anknüpfen kann.