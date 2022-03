Zuerst haut Malik Harris in die Tasten, dann nimmt er einen Schlagzeugstock in die Hand. Außerdem singt er, spielt Gitarre und rappt. All das in einem Lied! Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren begeistert von seinem Song "Rockstars". So gewann Malik Harris am Wochenende den Vorentscheid des Eurovision Song Contest (gesprochen: jurowischn song kontest). Meistens nennt man den Musik-Wettbewerb nur ESC.