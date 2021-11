Die meisten Leute erwarten, dass Deutschland so ein Spiel für sich entscheiden kann. Am Donnerstag aber war das nicht der Fall: Das Team aus Estland siegte knapp mit 69 zu 66 Punkten. Und das, obwohl das Spiel in Deutschland ausgetragen wurde!

"Für uns ist es enttäuschend", sagte der neue Bundestrainer Gordon Herbert hinterher. Das Spiel gegen Estland war sein erstes Spiel mit der Nationalmannschaft. Nun hoffen er und sein Team, dass es am Sonntag besser wird. Da spielt die deutsche Mannschaft gegen Polen. Klar ist schon mal: Der Trainer will mit der gleichen Mannschaft dort antreten. "Das ist eine sehr gute Gruppe, aber wir haben einfach nicht gut gespielt. Wir werden einen Weg finden."