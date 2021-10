Eine Trägerrakete wird am Sonntag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral starten. Der liegt in Florida in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Rakete bringt das Raumschiff ins All. An Bord sein werden neben Matthias Maurer noch drei weitere Astronauten aus den Vereinigten Staaten von Amerika, zwei Männer und eine Frau.

Wenn das Raumschiff eine stabile Umlaufbahn um die Erde erreicht hat, kann es an die Raumstation andocken. Die ISS kreist in etwa 400 Kilometern Höhe um die Erde. Matthias Maurer wird dort etwa sechs Monate leben. Für diese Zeit sind viele Experimente geplant. Außerdem soll er zwischendurch ins All aussteigen.