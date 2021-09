Laut der Prognose wählten im Vergleich zur Wahl vor vier Jahren diesmal deutlich mehr Leute die SPD. Rund ein Viertel der Wählerinnen und Wähler stimmte demnach für diese Partei. Etwa genauso viele entschieden sich für die Union, ein Zusammenschluss aus den Parteien CDU und CSU. Damit bekam die Union allerdings sehr viel weniger Stimmen als 2017.

Die Union und die SPD lagen laut Prognose also etwa gleich auf. Wer am Ende tatsächlich die meisten Stimmen holte, war zunächst unklar. Dafür mussten bis in die Nacht hinein alle Wahlzettel ausgezählt werden.

Freuen konnten sich am Abend auch die Grünen. Sie bekamen nach der Prognose ebenfalls mehr Stimmen als noch vor vier Jahren und landeten voraussichtlich auf Platz drei. Insgesamt haben es wohl sieben Parteien in den Bundestag geschafft.