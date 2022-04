Das Auto stehen lassen und mit dem Fahrrad fahren. Forderungen wie diese hatten häufig etwas mit dem Klimawandel zu tun. Gerade rufen Fachleute und die deutsche Regierung die Menschen aber aus einem anderen Grund dazu auf, Energie zu sparen. Es geht dabei um Russlands brutalen Krieg in der Ukraine.

Warum soll man jetzt Energie sparen?

Viel Energie, die in Deutschland verbraucht wird, kommt aus Russland: Erdgas, Kohle oder auch Erdöl, aus dem etwa Benzin gemacht wird. Dafür bezahlen deutsche Firmen sehr viel Geld an russische Unternehmen. Von diesem Geld geht ein großer Teil an den russischen Staat. Viele Menschen finden es nicht in Ordnung, dass Deutschland so Russland unterstützt, da das Land den Krieg in der Ukraine führt.

Ein weiterer Grund ist: Es ist nicht klar, wie es mit den Energielieferungen aus Russland in nächster Zeit weitergeht. Denn die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland sowie vielen weiteren Ländern sind wegen des Krieges sehr schlecht. Die deutsche Regierung will deswegen, dass das Land unabhängiger von den Lieferungen aus Russland wird. Wenn weniger Energie verbraucht wird, kann das helfen.

Wozu brauchen wir so viel Energie?

Ohne Energie wie Gas und Öl würde in Deutschland vieles nicht funktionieren. Wir brauchen diese Energie etwa zum Autofahren, zum Heizen, für elektrisches Licht, zum Kochen oder den Strom, der aus der Steckdose kommt. Auch Fabriken können ohne Energie nicht arbeiten und zum Beispiel Waren herstellen.

Wie sollen die Menschen sparen?

Eine Möglichkeit ist, weniger zu heizen. Um Benzin zu sparen, könnte man auch weniger mit dem Auto fahren. Ideen sind, Fahrgemeinschaften zu bilden und wenn möglich den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Außerdem fordern viele, dass man auf Autobahnen nicht mehr so schnell fahren darf, wie man will. Denn wer langsamer fährt, verbraucht weniger Benzin. Es könnte eine Tempogrenze geben, die nicht überschritten werden darf. Das nennt man Tempolimit. Aber eine Partei in der deutschen Regierung ist gegen diese Idee, nämlich die FDP.