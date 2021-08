Zuerst gewann Martin Schulz im Triathlon. Dabei messen sich die Sportler im Schwimmen, Radfahren und Laufen. Kurz darauf siegte auch Tischtennisspieler Valentin Baus. Beiden Sportlern war natürlich klar, dass viele Menschen auf eine Gold-Medaille hofften. "Das war schon Druck", sagte Martin Schulz nach seinem Sieg. "Aber es hat mich auf dem letzten Kilometer auch unheimlich gepusht."

Bei den Paralympics treten Menschen mit einer Behinderung an. Der Chef des Behindertensportverbands machte am Wochenende Hoffnung auf mehr Spitzenplätze in den Wettkämpfen. "Wir haben noch einige Goldraketen am Start", sagte er über die Sportlerinnen und Sportler.