In der Türkei und anderen Ländern brennt der Wald. Foto: -/XinHua/dpa

Ela und Eda waren vor ein paar Tagen zu Besuch bei ihrer Oma. Die wohnt in einem Dorf. Das heißt Seki und ist nicht weit vom Meer entfernt. Dort hat es im nahe gelegenen Wald gebrannt. Das Feuer kam ganz plötzlich näher, erzählen die Zwillinge.

Ela und Eda haben die Flammen gesehen. "Wir hatten ein bisschen Angst", sagt Ela. Ihr Papa hat dann ganz schnell reagiert. Zusammen sind sie raus aus dem Haus und haben sich in Sicherheit gebracht. Das war eine gute Entscheidung. Denn das Haus ihrer Oma wurde kurze Zeit später von den Flammen zerstört. Zum Glück waren da schon alle Menschen weg.

So wie der Familie von Ela und Eda geht es gerade vielen Menschen, etwa in der Türkei, aber auch in Griechenland und anderen Ländern. Dort kämpften die Feuerwehrleute seit Tagen gegen die Flammen.