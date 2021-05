Stürmer Tobias Rieder will mit dem deutschen Team eine gute WM spielen. Foto: picture alliance / Marius Becker/dpa

Am Freitag beginnt die Weltmeisterschaft im Eishockey, sie wird in Lettland ausgetragen. Bundestrainer Toni Söderholm hat bei dem Turnier nicht vor, sich jetzt schon gegen die starken Teams geschlagen zu geben. Er sagte: "Der richtige Zeitpunkt für uns muss passen, dann ist vieles für uns möglich."

Tatsächlich könnten die deutschen Spieler für eine Überraschung sorgen. Denn manche Teams sind nicht in ihrer besten Besetzung zum Turnier gereist. "Die Kanadier, die Amerikaner, die Topteams sind mit vielen jungen Spielern angereist", erklärte Stürmer Tobias Rieder. "Dieses Jahr ist ein anderes Turnier als in den vorherigen Jahren". In der ersten Partie trifft Deutschland auf Italien.