In «Die Sims» kann man am Computer Dinge aus dem richtigen Leben nachspielen.

Die Sims-Figuren können zum Beispiel kochen, zur Schule gehen oder mit der Familie Geburtstag feiern. Wenn man dem Youtuber Daniel Reutter dabei zuschaut, kann man über die nächsten Handlungen der Sims mitentscheiden. Daniel Reutter sagt: So können richtige Geschichten entstehen, wie in einem Film oder in einer Serie.

Warum ist das Zuschauen so spannend? Ein Technik-Experte erklärt: Was eine Spielerin oder ein Spieler zum Geschehen im Spiel sagt, kann für die Zuschauer sehr unterhaltsam sein. Und zusammen sei es oft viel schöner als allein.