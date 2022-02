Vor dem 24. Spieltag sieht es so aus: Union steht auf dem 9. Tabellenplatz, Hertha sogar nur auf Platz 15. Das ist nah dran an der Abstiegszone. Am Samstag tritt die Mannschaft gegen den Tabellensechsten SC Freiburg an.

Für Union lief es in dieser Saison auch schon mal viel besser. Die Mannschaft stand zeitweise auf Platz vier der Tabelle. Nun aber ist sie nur noch im Mittelfeld unterwegs. In internationalen Turnieren mitzuspielen, davon ist gerade erst mal nicht mehr die Rede. Am Samstag ist ein direkter Tabellennachbar zu Gast: der FSV Mainz.