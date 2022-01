Ob so ein Wolf auch im Nationalpark Hunsrück-Hochwald lebt? Fotofallen sollen es belegen. Foto: Ingo Wagner/dpa

Damit sind Kameras gemeint, die automatisch auslösen, wenn sich vor der Linse etwas bewegt. So werden zum Beispiel Wildtiere beobachtet. Im Nationalpark Hunsrück-Hochwald im Westen von Deutschland werden jetzt eine Menge solcher Kameras aufgestellt. So soll überprüft werden, ob Wölfe und Luchse im Park leben. Es könne durchaus sein, dass es so sei und keiner es mitbekommt, sagte eine Fachfrau, die für das Projekt zuständig ist.

Die Fotos sollen alle vier Wochen kontrolliert werden. Vielleicht weiß man also bald mehr über die Tiere dort. Die Kameras lösen auch in der Dunkelheit aus und erwischen alles, was sich bewegt.