Seit vielen Jahren tritt Ursula Wanecki als Doppelgängerin auf, zum Beispiel in Werbevideos. Sie zieht dann ähnliche Anziehsachen an wie die Kanzlerin. Auch schminkt sie sich dann so ähnlich.

Ab September werden solche Aufträge aber wahrscheinlich weniger werden. Denn dann hört Angela Merkel nach 16 Jahren als Kanzlerin auf. "Das war eine sehr schöne Zeit, wirklich ein schönes Lebensabenteuer", sagt Ursula Wanecki.