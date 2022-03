Für diesen Fackellauf wurden unter anderem bei Schulen, Bibliotheken und Wahrzeichen in China mehrere Flammen angezündet. Sie wurden dann an einen Ort gebracht und dort zu einer einzigen Flamme vereint, der olympischen Fackel. Diese ist ein berühmtes Zeichen für die Olympischen Spiele.

Mit dieser Fackel soll am Freitag bei der Eröffnungsfeier der zehntägigen Spiele in der Stadt Peking noch einmal ein Feuer entzündet werden. Vorher wird die Fackel noch durch die Gebiete getragen, in denen später auch die Wettkämpfe stattfinden. Dabei helfen mehr als 560 Trägerinnen und Träger.