Ein Zug macht sich auf den Weg in die Ukraine. An Bord hat er zum Beispiel Schlafsäcke, Trinkwasser, Windeln, Pflaster, Essen und noch viel mehr. Diese Sachen sollen Menschen helfen, die noch in der Ukraine den Krieg ausharren. Die Chefin sagte dazu: "Heute beginnen wir damit, schnell zu helfen - mit dem, was am nötigsten gebraucht wird." Insgesamt hat der Zug 350 Tonnen Hilfsgüter geladen.