Bestimmt kennst du einige davon: Vielleicht bist du schon einmal in einem Auto der Marke BMW gefahren. Oder du hast einen Brief mit der Deutschen Post verschickt. Möglicherweise steht bei dir im Bad auch eine Waschmaschine von der Firma Siemens.

Noch etwas ist wichtig, um in den Dax aufgenommen zu werden: Man muss Aktien haben, die an der Deutschen Börse in Frankfurt am Main gehandelt werden. Aktien sind kleine Anteile einer Firma, die man an der Börse kaufen und verkaufen kann. Dadurch ändert sich der Wert der Unternehmen ständig! Wenn mehr Leute Aktien kaufen wollen, als Leute verkaufen wollen, steigt der Wert. Ist es umgekehrt, fällt er.

Manchmal passiert es, dass Unternehmen nicht mehr ganz so viel wert sind. Und andere Unternehmen wertvoller werden. Dann ändert sich, wer im Dax gelistet ist. Doch eines blieb bisher immer gleich: Es waren genau 30 Unternehmen.

Ab dem 20. September ändert sich das. Dann wird der Dax auf 40 Unternehmen erweitert. Wer zu den Neulingen gehören wird, steht schon fest. Es sind etwa der Flugzeugbauer Airbus, der Sportartikel-Hersteller Puma und der Online-Händler Zalando. Im neuen Dax sollen zum Beispiel mehr Internetfirmen sein als vorher.

Außerdem gelten im Dax bald ein paar neue Regeln. Zum Beispiel sollen nur noch Unternehmen reinkommen, die auch Gewinne machen. Und wer nicht mehr groß genug ist oder die Regeln nicht einhält, kann dann schneller wieder rausfliegen.