Alexander Zverev will die US Open gewinnen. Foto: Aaron Doster/AP/dpa

Die US Open hat er aber noch nie gewonnen. Aber vielleicht klappt es ja diesmal! Am Dienstag hat Alexander Zverev dort sein erstes Spiel gegen den US-Amerikaner Sam Querrey. Vor dem Spiel sagte der deutsche Profi: "Es werden interessante zwei Wochen, viele Spieler sind in Topform."