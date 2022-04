Dieser Buchenwald n der Uckermark darf so wachsen wie er will.

Da wir Menschen die Gegend besiedelt und beackert haben, gibt es heute deutlich weniger Wälder. Die meisten Wälder sind künstlich gepflanzt. Vor allem Fichten und Kiefern wachsen dort. Doch es gibt auch noch einige Wälder, die so ursprünglich sind wie vor vielen Hundert Jahren.

Einer dieser Wälder ist der Buchenwald Grumsin im Bundesland Brandenburg. Dieser Urwald soll einfach so wachsen, ohne dass der Mensch dort eingreift.

Aber man kann ihn besuchen! Viele Leute kommen jedes Jahr, um auch den Buchenwald zu bestaunen. Ein bisschen zu viele Leute, scheint es. Denn gerade beschweren sich Umweltschützer über zu viele Autos und zu viel Müll. So mancher Besucher würde sich nicht an die Regeln halten und den schönen Wald verschmutzen, beklagen sie und machen so auf das Problem aufmerksam.

Weltnaturerbe Grumsin

