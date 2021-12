Das geht so: An Festen wie Weihnachten wird die Piñata an einem Band aufgehängt. Einem Kind werden die Augen verbunden und es bekommt einen Stock in die Hand. Nun muss es versuchen, mit dem Stock die Piñata zu erwischen. Irgendwann geht die Piñata kaputt und die Süßigkeiten fallen heraus. Weil das eine Weile dauern kann, wechseln sich normalerweise mehrere Kinder ab. Die Süßigkeiten werden dann vom Boden aufgesammelt.

Dieser Brauch ist unter anderem in Ländern auf dem Kontinent Amerika verbreitet. Die Frau auf dem Foto etwa kommt aus Mexiko. Sie bastelt schon seit vielen Jahren Piñatas. Piñatas gibt es dort nicht nur zu Weihnachten, sondern zum Beispiel auch zum Geburtstag.