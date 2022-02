Adele gewann insgesamt drei Brit Awards. Foto: Joel C Ryan/Invision via AP/dpa

Bei der Verleihung am Dienstag jedoch war etwas neu: Der Preis für die Künstlerin oder den Künstler des Jahres wurde unabhängig vom Geschlecht vergeben. Das heißt: Der Preis ging nicht mehr einmal an einen Mann und einmal an eine Frau. Stattdessen gab es ihn nur noch für einen Menschen, egal, ob dieser Mensch Mann oder Frau ist.

Der Moderator der Preisverleihung witzelte: "Dass es nur noch eine Kategorie gibt, fanden alle gut, bis die Männer festgestellt haben, dass sie gegen Adele antreten müssen." Und tatsächlich gewann Adele den Preis! Damit setzte sie sich unter anderem gegen Ed Sheeran durch.