Ein bisschen wie eine Schlange sieht er aus, der Meeraal. In der Natur ist es meist egal, wie lang die Tiere werden. Doch für ein Aquarium in der Stadt Kiel wurde die Länge eines Tieres jetzt zum Problem. Weil er zu lang wurde, musste ein Meeraal sein Aquarium dort verlassen. Nun lebt er in einem größeren Aquarium im Multimar Wattforum an der Nordsee. Dort hat er mehr Platz.