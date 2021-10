Diese Art von Nebel kommt häufig im Herbst vor, erklärt Herr Friedrich. Denn dann werden die Nächte länger. Die warme Luft des Tages hat viele Nachtstunden Zeit, um kalt zu werden. Wenn Luft warm ist, kann sich mehr Feuchtigkeit in ihr befinden, und zwar unsichtbar als Gas. "Kühlt die Luft ab, kann sie das Wasser nicht mehr gasförmig halten, sondern es wandelt sich in Wassertröpfchen um", sagt der Experte. Diese vielen kleinen Tröpfchen sehen wir als Nebel.

Diese kalte Luft mit den Tröpfchen darin ist schwerer als warme Luft. Deswegen fließt sie nach unten, also in die Täler, und sammelt sich dort. So sehen wir sie als Talnebel. Manchmal sieht es so aus, als befände sich dort ein ganzes Nebelmeer!