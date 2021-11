Was fällt dir ein, wenn du an einen Zahnarztbesuch denkst? Vielleicht eine Ärztin oder ein Arzt im weißen Kittel. Vielleicht denkst du auch an die Geräte, die es im Behandlungszimmer gibt. Aber würdest du auch an die Eiskönigin Elsa oder an Minnie Maus denken? Wohl eher nicht, oder?