Mathilda zog mit ihren Eltern vor sieben Jahren aus Schottland nach Leipzig, einer Stadt in Deutschland. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater Schotte. In Schottland ist Dudelsack-Musik nicht ungewöhnlich, in Deutschland eher schon. Dennoch möchten viele Menschen das Instrument bei Mathildas Vater Mathew McKelvie lernen.

Der Dudelsack besteht aus einem Sack, aus dem lange Pfeifen herauskommen. Der Spieler bläst durch ein Rohr Luft in den Sack. Diese strömt aus den Pfeifen wieder heraus und erzeugt so Töne. "Das ist wirklich laut", sagt Dudelsack-Lehrer Mathew McKelvie.