Von 100 Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren sind in Deutschland 5 zumindest einmal gegen Corona geimpft. Am Sonntag kamen noch mal einige dazu. Denn im Bundesland Niedersachsen gab es eine Impfaktion für Jüngere. Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren konnten sich dort in vielen Impfzentren eine Spritze gegen das Virus geben lassen.