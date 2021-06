So können inzwischen auch ganze Häuser aus dem Drucker entstehen. Im Land USA wird jetzt ein kleines Einfamilienhaus gebaut. Dort mauern keine Bauarbeiter mehr Stein für Stein. Ein großer Drucker stellt stattdessen die Mauern und Wände des Gebäudes her. Schicht für Schicht entsteht so ein richtiges kleines Haus.