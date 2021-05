Ein Thema beim Jugendfotowettbewerb lautet: «Wir – Was uns verbindet». Foto: Annette Riedl/dpa

Wenn dir so etwas Spaß macht, hast du vielleicht auch Lust, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Gerade ist der Deutsche Jugendfotopreis gestartet. Mitmachen kann jeder und jede, einzeln und als Gruppe, nur älter als 25 darf man nicht sein.

Bei den Motiven ist die Auswahl groß. In einem Wettbewerb ist das Thema völlig frei. In zweiten geht es darum, mit Bildern ein Gefühl auszudrücken: "Wir – Was uns verbindet", lautet das Motto. Im dritten kannst du wild experimentieren und etwa Bild und Text verbinden oder animierte Fotos einreichen.

Für das Projekt ist noch reichlich Zeit. Der Einsendeschluss ist erst am 10. Januar nächstes Jahr. Alle Einzelheiten über den Wettbewerb erfährst du hier: jugendfotopreis.de