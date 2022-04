Vier eckige Säulen bilden den Eingang des Pavillons. "Germania" steht in Großbuchstaben darüber. Das bedeutet "Deutschland". Der Pavillon steht in Venedig, im Land Italien. Seit mehr als 100 Jahren wird darin auf der Kunst-Ausstellung "Biennale Arte" Kunst gezeigt. Die Biennale ist eine der wichtigsten Kunstschauen der Welt. Künstler und Künstlerinnen aus vielen verschiedenen Ländern präsentieren dort in der Regel alle zwei Jahre ihre Werke.