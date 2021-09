Beim Fest Pchum Ben kommt im Land Kambodscha in Asien oft die ganze Familie zusammen. Foto: Heng Sinith/AP/dpa

Während Pchum Ben wollen die Menschen ihre Verwandten mit Essen versorgen, zum Beispiel mit Reis, Früchten, Nachtisch und Säften. Die Menschen glauben: Wenn sie das Essen den Mönchen geben, dann gelangt es auch zu ihren Verwandten.

Für das Fest kommt oft die ganze Familie zusammen, auch die Mitglieder sonst in verschiedenen Teilen des Landes leben. Gemeinsam gehen sie dann in eine Pagode, also ein Gebetshaus.