Nur ein Sicherheitsfahrer ist an Bord. Er kann jederzeit eingreifen, bevor etwas schief geht. "Man muss jeden Moment damit rechnen, dass das Fahrzeug etwas macht, was es nicht soll", sagt der Sicherheitsfahrer. Denn der Minibus befindet sich noch in der Testphase.

Insgesamt drei solcher Test-Busse sind derzeit in Karlsruhe im Einsatz. Die Menschen können sie per App kostenlos zu ihrem Startort bestellen.

Die Busse sind so eingestellt, dass sie nur so schnell wie ein Jogger unterwegs sind. Bei jeder möglichen Gefahr stoppen sie. Wenn die Technik irgendwann einmal ausgereift genug ist, sollen die Busse auch schneller fahren dürfen.