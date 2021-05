Die Extra-Runde wird Relegation genannt. Das erste Spiel steht an diesem Mittwoch an, das zweite am Samstag. Die beiden Mannschaften gehen mit unterschiedlichen Gefühlen in das Duell. Die Kölner retteten sich am letzten Spieltag auf den drittletzten Platz. Sie wären also beinahe direkt abgestiegen.

Die Kieler hingegen verspielten am letzten Spieltag den direkten Aufstieg. "Wir sind alle enttäuscht", sagte der Kieler Trainer hinterher. Trotzdem wollen die Kieler alles geben, um den Aufstieg doch noch zu schaffen.