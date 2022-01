Das mit dem Wechsel geht so: In der Außenschicht reihen sich ganz viele kleine Kapseln aneinander. In ihnen befinden sich die Farben Weiß und Schwarz. Die Farben in den Kapseln sind elektrisch aufgeladen. Weiß ist negativ und Schwarz ist positiv. Wenn ein elektrisches Signal durchläuft, werden entweder die einen oder die anderen Kapseln von der Oberfläche angezogen und die Farbe ändert sich. Das kannst du dir in etwa so vorstellen, wie mit einem Magneten.

So ein Auto kann man sich aber noch nicht kaufen. Es ist noch ein Forschungsprojekt.