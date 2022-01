Sie werden in Briefen beleidigt oder beim Elternabend beschimpft: Einige Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland werden von Gegnern der Corona-Regeln bedroht. Das ergab die Umfrage einer Organisation, die sich für Lehrkräfte einsetzt. Die Gegner der Corona-Maßnahmen behaupten dann zum Beispiel, die Schulen hätten kein Recht, Kindern das Tragen einer Maske vorzuschreiben. Auch, wenn das so nicht stimmt. Manche dieser Menschen stellen sich außerdem vor Schulen. Dort demonstrieren sie oder versuchen, mit den Kindern und Jugendlichen zu reden.