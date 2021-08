Vor drei Jahren demonstrierte Greta Thunberg zum ersten Mal in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Aus ihrem Streik entstand die Organisation Fridays for Future. Viele junge Menschen auf der ganzen Welt fordern seitdem regelmäßig Politikerinnen und Politiker auf, sich endlich um die Klimakrise zu kümmern.

Greta Thunberg sagte allerdings am Freitag: "Wir ignorieren die Klimakrise immer noch." Damit meint sie wohl, dass längst nicht genug getan wird. Sie traf sich am Jahrestag von Fridays for Future mit der deutschen Klima-Aktivistin Luisa Neubauer. Die sagte vor ihrer Reise nach Stockholm: "Drei Jahre nach dem ersten Klimastreik ist das politische Versagen in der Klimakrise deutlicher denn je."