Die Dortmunder haben das Hinspiel in der Europa League gegen das Team aus Schottland mit 2:4 verloren. Dieser Rückstand muss nun erst einmal aufgeholt werden. Nur dann kann der Bundesligist im Wettbewerb für europäische Fußball-Vereine bleiben.

Die Dortmunder haben am Wochenende bewiesen: Sie können viele Tore schießen und wenige kassieren. In einem Spiel gewannen sie 6:0. Vielleicht klappt das auch am Donnerstagabend in Schottland.

Spielplan Europa League