Obwohl das eigentlich klar ist, achten wir nicht genug darauf. Unser Verbrauch ist so hoch, dass die Erde sozusagen ihre Vorratskammer nicht schnell genug wieder auffüllen kann. Manche Länder nehmen sich mehr aus der Kammer, andere weniger.

Deutschland ist eins der Länder, das sehr viel vom Vorrat nimmt. Fachleute sagen: Was die Erde in einem Jahr erzeugen könnte, haben wir genau jetzt verbraucht – also in gut fünf Monaten. Sie nennen es Erdüberlastungstag. Würden alle Länder handeln wie Deutschland, bräuchten wir mehr als drei Erden, sagen Naturschützer. Sie fordern die Bundesregierung dazu auf, den Vorrat der Erde besser zu schützen.