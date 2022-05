Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist in die Ukraine gefahren. Auf dem Foto ist sie rechts zu sehen.

Am Dienstag aber ist als erstes Mitglieder der deutschen Regierung Außenministerin Annalena Baerbock dorthin gereist. Sie besuchte zunächst einen Ort in der Nähe der Hauptstadt Kiew. Dort in Butscha hatten die Menschen besonders unter den Angriffen der russischen Armee gelitten.

Später teilte Annalena Baerbock in Kiew mit, dass die deutsche Botschaft dort noch am selben Tag wiedereröffnet wird. Eine Botschaft ist eine Vertretung eines Landes in einem anderen. Deutschland hatte seine nach Beginn des Angriffs vorsichtshalber geschlossen. Außerdem traf sich die Außenministerin mit einem Minister der ukrainischen Regierung.