Weil das gar nicht so einfach ist, suchen sie etwa im Internet nach Leuten, die etwas über die Gebäude wissen. Viele haben sich schon gemeldet und den Forschern geholfen. Eine davon ist Dagmar von Schack. Sie ist 85 Jahre alt und hat früher selbst mal in einem der Häuser gelebt. Ihr Vater hatte es günstig gekauft und dann viel repariert und erneuert. Mit ihrem Wissen über das Gebäude können die Forscher Dinge erfahren, die sie sonst wohl nicht so leicht herausgefunden hätten.

Diese Art der wissenschaftlichen Arbeit wird "Citizen Science" genannt. Das ist Englisch und heißt übersetzt "Bürgerwissenschaften". Forschende bitten Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe.