Im antiken Griechenland glaubten die Menschen an jede Menge Götter und andere Wesen. Eines dieser Wesen war Atlas, ein Riese. Eine Sage erzählt, der Göttervater Zeus habe ihn bestrafen wollte. Er gab Atlas die anstrengende Aufgabe, den Himmel zu tragen. So sollten Himmel und Erde nicht aufeinander fallen. Manchmal wird Atlas auch als jemand gezeigt, der die Weltkugel trägt.

Atlas-Figuren sieht man in Deutschland an mehreren alten Gebäuden. Eine besonders schöne steht in der Stadt Potsdam auf dem Alten Rathaus. Sie ist komplett mit Blattgold überzogen.