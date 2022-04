Das ist zum Beispiel dieses Jahr am 1. Mai der Fall. Auch der 25. Dezember wird dieses Jahr ein Sonntag sein. Wir haben also weniger Feiertage, an denen wir auch extra freibekommen. Einige Menschen finden daher: Fällt ein Feiertag auf einen Sonntag, sollte er am Montag nachgeholt werden. Dann würden die Menschen dieses Jahr also zum Beispiel am 2. Mai freihaben.

In manchen Ländern gibt es diese Regel schon, zum Beispiel in Belgien, Spanien und Großbritannien. Einige Politikerinnen und Politiker schlagen das auch für Deutschland vor. Ein Experte sagt aber: Deutschland habe im Vergleich zu anderen Ländern sowieso schon viel mehr freie Tage.